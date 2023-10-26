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Dünya

ABD'de, Müslümanlara yönelik tacizler artış gösterdi

ABD'deki Müslüman ve Yahudi sivil haklar örgütleri, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana hem Müslümanlara hem de Yahudilere yönelik taciz, önyargı ve bazen de fiziksel saldırı vakalarında artış olduğunu bildirdi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
ABD'de, Müslümanlara yönelik tacizler artış gösterdi
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ABD'de Müslüman toplumun haklarını savunan en büyük kuruluşlardan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 7-24 Ekim tarihlerinde ülke genelinde Müslümanlara karşı önyargıyla ilgili eylemlere ilişkin 774 şikayet aldıklarını açıkladı.

Konsey yetkilileri, bu artışın, eski Başkan Donald Trump'ın, ABD'ye Müslüman göçünü yasaklama niyetini açıkladığı Aralık 2015'ten bu yana en büyük şikayet dalgası olduğunu vurguladı.

CAIR Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Corey Saylor, "Kamu görevlileri, şu anda ülkeyi kasıp kavuran nefret dalgasının kontrolden çıkmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

Eski Başkan George W. Bush'un 11 Eylül saldırılarının ardından Müslüman toplumlara duyulan tepkiyi sakinleştirmek için bir camiyi ziyaret ettiğini hatırlatan Saylor, Başkan Joe Biden'a Gazze'de aile bireylerini kaybeden Amerikalıları ziyaret etme çağrısında bulundu.

- 312'DEN FAZLA YAHUDİ KARŞITI EYLEM

ABD'de Yahudi toplumu üyelerine yönelik çalışmalarda bulunan İftirayla Mücadele Birliği'nin (ADL) yaptığı açıklamada da 7 ila 23 Ekim'de en az 312 Yahudi karşıtı eylemin rapor edildiği belirtildi.

Açıklamada, raporlarda duvar yazıları, hakaretler, isimsiz paylaşımlar da dahil Yahudi karşıtı fiziksel saldırıların olduğu öne sürülerek, geçen yılın aynı döneminde sadece 64 olayın rapor edildiğine dikkati çekildi.

Öte yandan açıklamada, 312 şikayetten 109'unun Filistin'e destek gösterilerinde İsrail karşıtı düşünceleri de kapsadığına işaret edilerek, bunların "Hamas'a açık veya güçlü örtülü destek ve/veya İsrail'de Yahudilere karşı şiddet" içerdiği savunuldu.

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