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Dünya

ABD'de nargileciye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Washington eyaletinde, bir nargilecide yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
ABD'de nargileciye silahlı saldırı: 3 ölü
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Polisten yapılan açıklamaya göre, Seattle'daki Mount Baker mahallesinde bulunan bir nargileciye sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşunların hedefi olan 22 ve 33 yaşlarındaki 2 erkeğin olay yerinde, 30 yaşında bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis, yaşları 21 ila 38 olan 6 yaralıdan birinin durumunun kritik, diğerlerinin iyi olduğunu söyledi.

Olay yerinde 5 adet silah bulunduğunu bildiren polis, saldırının muhtemel şüphelilerine dair bilgi vermedi.

Maktullerin isimleri açıklanmazken, saldırının sebebi araştırılıyor.

Seattle Belediye Başkanı Bruce Harrel ise yaptığı yazılı açıklamada, polisin sürdürdüğü yoğun çalışmalara rağmen kentte bunun gibi bir "trajediye" sebep olabilecek çok sayıda yasa dışı silahın mevcut olduğunu belirtti.

  • silahlı saldırı
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