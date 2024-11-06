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Dünya

ABD'de nefes kesen seçim yarışı! Trump mı, Harris mi?

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Sandıklardaki oy verme işlemi Türkiye saatiyle gece 03.00'e kadar devam edecek. Bu saatten sonra oy verme işlemi sona erecek ve sayım işlemine geçilecek. İşte dakika dakika ABD seçimlerinde son durum...

6 Kasım 2024 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
ABD'de nefes kesen seçim yarışı! Trump mı, Harris mi?
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ABD başkanlık seçimleri 2024 için halk bugün sandık başına gidiyor. ABD başkan adayları (Demokratların adayı) Kamala Harris ve (Cumhuriyetçilerin adayı) Donald Trump karşı karşıya geliyor. Ülkedeki seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar kazananın kaderini belirleyecek. ABD'nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi başladı.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2024! İŞTE DAKİKA DAKİA YAŞANANLAR

00:48 Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı

23:56 ABD'de 15 eyalette ulusal muhafızlar seçim sürecinde görev alıyor

23:54 ABD'de bir oy verme noktası gaz kaçağı nedeniyle kapatıldı

23:36 FBI: Oy verme merkezlerine yönelik bomba ihbarları Rusya kaynaklı

23:35 ABD'de "seçimi Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceğini" söyleyen kişi gözaltına alındı

23:30 NYT: Elon Musk, seçim sonuçlarını Trump'la birlikte takip edecek

22:11 ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

21:13 ABD'de bazı eyaletlerde adaylar arasındaki oy farkının çok az olmasının ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımının uzun sürmesinin, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmasını geciktirebileceği belirtiliyor.

21:09 ABD'de New York'un kuzeyinde oy kullanma merkezini ateşe verme tehdidinde bulunan kişi yakalandı

20:25 ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Trump, oyunu Florida'da kullandı

19:35 FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil

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