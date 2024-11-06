ABD'de nefes kesen seçim yarışı! Trump'ın zaferini ilan ettiler

ABD başkanlık seçimleri 2024 için halk bugün sandık başına gitti. ABD başkan adayları (Demokratların adayı) Kamala Harris ve (Cumhuriyetçilerin adayı) Donald Trump karşı karşıya geldi. Ülkedeki seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar kazananın kaderini belirleyecek.

SEÇİMİN KAZANANI BELLİ OLDU

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

Öte yandan Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandığını duyurdu.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2024! İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, salıncak eyaletlerden 19 delegeye sahip Pensilvanya'yı kazandı.

Trump destekçisi Fox News, Donald Trump'ın 277 delegeye ulaşarak seçimi kazandığını açıkladı.

ABD başkanlık seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Donald Trump 247, Kamala Harris de 214 delege elde etti.

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 246, rakibi Harris ise 210 delege kazandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 210 delege kazandı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 209 delege kazandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 205 delege kazandı.

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 192 delege kazandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 230, rakibi Harris ise 187 delege kazandı.

ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'inde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 214, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 179 delege elde etti.

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35'indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 210 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 112 delege kazandı.

ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 198 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 109 delege kazandı.

05:51 ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 188 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

05:27ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Trump kazandı

05:21 ABD'de başkanlık seçiminde Trump 178, Harris 99 delege sayısına ulaştı

05:06 ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 120 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

04:20 ABD başkanlık seçimlerinde 9 eyalette Trump, 5 eyalette Harris kazandı

04:14 ABD'de 16 eyalet ve Washington DC'de sandıklar kapandı

04:07 ABD başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 14'ünde 95 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken rakibi Harris ise 35 delege elde etti

ABD başkanlık seçiminin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'da oy verme işlemleri 2 saat uzatıldı

03:34 ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

03:14 ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 19 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, ABD'de devam eden başkanlık seçimini Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'ten takip ediyor.

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı bölgelerine sandıklar kapandı, oylar sayılıyor.

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ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da seçim sürecinde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.

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