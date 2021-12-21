ABD'de nüfus artışı, kuruluşundan bu yana en düşük seviyeye geriledi

AA 21 Aralık 2021 Salı 19:31 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:31

ABD Nüfus Sayım Dairesinin yayımladığı raporda, 1 Temmuz'a kadar elde edilen verilerin, ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği kaydedildi.

Raporda, "Yavaş büyüme hızı, kısmen Kovid-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir." ifadesine yer verildi.

Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392 bin 665 artış görüldüğü belirtildi.



Sayım Dairesinin internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'nin şu anki nüfusu 332 milyon 395 bin 591.