ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar: 4 kişi yaralandı
ABD´de düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde trafoda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Festival alanı tahliye edildi.
- DHA
Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bulunan Huntingdon Beach bölgesinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde, elektrik arızası nedeniyle peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı, 2´sinin itfaiye personeli olduğu belirtildi.
Patlamalar sonrası etkinliğin yapıldığı alana çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlamalar sonrası yangının da çıktığı görüldü.
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