Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bulunan Huntingdon Beach bölgesinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde, elektrik arızası nedeniyle peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı, 2´sinin itfaiye personeli olduğu belirtildi.

Patlamalar sonrası etkinliğin yapıldığı alana çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlamalar sonrası yangının da çıktığı görüldü.