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Dünya

ABD'de okullarda Kovid-19 önlemleri yumuşatıldı

ABD'deki ilköğretim okullarında Kovid-19'a karşı sosyal mesafe önlemleri yumuşatıldı.

AA19 Mart 2021 Cuma 21:57 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 21:57
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilköğretim okullarında alınan sosyal mesafe önlemlerinde yumuşamaya gidildiğini açıkladı.

CDC, okullarda eğitim gören öğrencilerin sınıflarda maskelerini taktıkları sürece, yaklaşık 2 metre olan sosyal mesafe alanını yeni rehberde yarıya indirerek, ortalama 1 metrelik mesafe uygulanmasının yeterli olacağını belirtti.

Bununla birlikte, spor etkinlikleri, toplantılar, öğle yemeği ve koro çalışmaları gibi faaliyetlerde 2 metre kuralının devam ettiği bildirildi.

Yeni rehberde, orta okul ve liselerde masalar arasındaki plastik kalkanlar ve benzeri bariyer önerileri de kaldırılırken, yeterince alanı bulunan sınıflarda hala 2 metre mesafe uygulamasının daha sağlıklı olacağının altı çizildi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, gözden geçirilen tavsiyelerin "okulların güvenli şekilde yeniden açılmasına ve yüz yüze eğitime devam etmesine yardımcı olacak bir yol haritası" olduğunu kaydetti.

Walensky, yüz yüze eğitimin öğrencilere sadece "başarılı olmak için ihtiyaç duydukları eğitimi" değil, aynı zamanda önemli sosyal ve ruh sağlığı hizmetlerine de erişim sağladığını ifade etti.

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