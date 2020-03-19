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Dünya

ABD'de ölü sayısı 150'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 9 bin 345'e, ölü sayısının ise 150'ye yükseldiği bildirildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 07:11 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:11
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Ülkedeki koronavirüs virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Çarşamba gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 150'ye, vaka sayısı ise 9 bin 345'e çıktı.

Salı gecesi aynı saatlerde 108 olan ölü sayısının 24 saatte 150'ye, 6 bin 300 civarındaki vaka sayısının ise 9 bin 300 düzeyine ulaşmış olması salgının giderek yayıldığının işareti olarak değerlendirildi.

Söz konusu ölümlerin 68'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 20, Kaliforniya'da ise 16 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandı.

ABD'de son olarak Başkan Donald Trump, ücretsiz yeni tip koronavirüs testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını imzalamıştı.

Öte yandan Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki Kongre üyesinin yeni tip koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.

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