İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7822
  • EURO
    7,3829
  • ALTIN
    358.922
  • BIST100
    93225.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York Belediye Başkanı: ABD'de ölüm oranları siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek
Dünya

New York Belediye Başkanı: ABD'de ölüm oranları siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu söyledi.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 23:05 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 23:05
ABONE OL

Blasio, yaptığı açıklamada, "Ön verilere göre siyahiler kent nüfusunun sadece yüzde 22'sini oluşturmasına rağmen, Kovid-19'dan ölümlerde yüzde 28 pay alıyor. Şehir nüfusunun yüzde 29’unu oluşturan Hispanikler de ölümlerin yüzde 34’üne denk geliyor. Bu çok rahatsız edici." dedi.

Belediye Başkanı Blasio, bu yüzdelerin İngilizce bilmeyen toplulukların virüs hakkında yeterince bilgilenememelerinden kaynaklanabileceğini, bu yüzden milyonlarca dolarlık bir kamu hizmeti çalışması başlatacaklarını ifade etti.

New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Oxiris Barbot ise şehirde bazı toplulukların virüsten daha fazla etkilenmesinin sahip oldukları kronik hastalık oranlarının yüksekliği ile ilgili olduğunu söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Bürosunun 6 Nisan tarihi itibarıyla toplam ölümlerin yüzde 63’ünü içeren istatistik raporunda, yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görüldü.

ABD’nin diğer eyaletlerindeki ölüm oranları da New York'taki verileri doğruluyor.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığınca yayımlanan rakamlar, siyahi nüfusun sadece yüzde 14 olduğu eyalette, Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerde siyahi oranı yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.

Mazot yüklü tanker alev aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.