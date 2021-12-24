ABD'de Omicron varyantındaki artış rekor kırdı

AA 24 Aralık 2021 Cuma 00:06 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 00:06

Washington Post'un derlediği verilere göre, Omicron varyantına bağlı ülkedeki son 7 günün ortalama vaka artışının 168 bin 981 olduğu kaydedildi.

Gazetede, Delta varyantı vakalarının tavan yaptığı yaz aylarında günlük ortalama vaka artışının ise en fazla 165 binde kaldığına dikkat çekildi.

İlk verilerin, Omicron varyantının önceki Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen haberde, kasımda hastanelere kaldırılan kişi sayısı 46 bin iken, şu an 70 bine yakın olduğunun da altı çizildi.

CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre dün Omicron'un ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği duyurulmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.