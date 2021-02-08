ABD'de ordu aşı kampanyası için devrede!

08 Şubat 2021 Pazartesi 12:47 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 12:48

Başkan Joe Biden yönetimi Pentagon'un, aktif görevdeki 1.100 ordu mensubunu koronavirüs dağıtım çalışmalarına destek için görevlendirdiğini açıkladı. Bu sayının gelecek haftalarda ve aylarda artabileceği belirtildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada aşılama faaliyetlerine destek verecek 1.100 personelin beş gruba ayrılacağı ve her grupta aşı uygulayanların, hemşirelerin ve klinik sağlık ekibinin olacağı belirtildi.

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nün üst düzey danışmanı Andy Slavitt, askeri personelden bir grubun, gelecek 10 gün içinde California'ya gideceğini bildirdi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, geçen hafta yaptığı açıklamada Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi'nin (FEMA) 10.000 askeri personelin çalışmalara dahil edilmesi ve ülke genelinde aşıya erişimi kolaylaştıracak 100 merkezin kurulması için Penatgon'la birlikte çalıştıklarını bildirmişti.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 47.000 Ulusal Muhafız aşı dağıtımı operasyonlarına destek veriyordu; Biden döneminde 20.000 Ulusal Muhafız, bu faaliyetlerini sürdürdü.

Ordu mühendisleri ise ülke genelindeki hastanelerin koronavirüsten kaynaklanan yükünü azaltmak için binlerce ek oda inşa etti.

BEYAZ SARAY AŞI ÜRETİMİNİ HIZLANDIRMANIN YOLLARINI ARIYOR

Öte yandan Beyaz Saray, aşılama faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla bir dizi formülü değerlendiriyor. Son olarak Beyaz Saray Savunma İmalat Yasası'nı devreye sokarak Pfizer'ın Corona aşısı üretimini hızlandırmaya çalıştığını açıkladı.

Açıklamada, Johnson & Johnson aşısının üretiminin arttırılması için de tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirildi. J&J ABD'de Perşembe günü acil durum kullanım ruhsatı için başvurmuştu.

Açıklamada ayrıca savaş dönemi önlemleriyle, ev tipi Corona virüsü testlerinin ve ameliyat eldivenlerinin sayısının da arttırılacağı kaydedildi.

İngiltere'nin güneyindeki Haywards Heath kasabasındaki Princess Royal Hastanesi'ne ulaşan Oxford/AstraZeneca aşıları, hastane görevlileri tarafından kontrol ediliyor.

"OXFORD AŞISININ İLK DOZU 12 HAFTALIK YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR"

Savunma İmalat Yasası kapsamında yönetim, Pfizer'ın aşı üretimi için elzem olan iki maddenin ve doldurma pompaları gibi malzemelerin üretimine öncelik verilmesi talimatı verecek. Yasa, özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı sağlıyor.

YAŞLI BAKIMEVLERİNDE VAKA SAYISI AZALDI

Yetkililer için olumlu bir gelişmeyse ABD'de yaşlı bakımevlerinde ve diğer uzun dönemli bakım merkezlerinde görülen Corona virüsü vakalarının sayısının azalmış olması. Yetkililer bu gelişmeyi aşılamanın ilk olarak bu kurumlarda başlamış olmasına ve tatil döneminin ardından vaka sayılarındaki artışın yavaşlamasına bağlıyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Koronavirüsü İzleme Projesi'ne göre ABD'de 153 binden fazla bakımevi sakini salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam ABD genelindeki tüm koronavirüs ölümlerinin yüzde 36'sını oluşturuyor. Bu merkezlerde yaşayan 2 milyon kişinin büyük kısmı virüs tehdidi nedeniyle aileleri ve yakınlarıyla görüşemiyor.