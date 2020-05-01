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Dünya

ABD'de ortalık karıştı! Göstericiler belediye binasının kapısını zorluyor

ABD'nin Michigan eyaletinde, bazıları silahlı yüzlerce gösterici, protestolara devam ediyor. Son gelen görüntülerde, protestocuların belediye binasına girmeye çalıştığı görülüyor.

star.com.tr01 Mayıs 2020 Cuma 01:38 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 01:46
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ABD'nin Michigan eyaletinin başkenti Lansing'de, Eyalet Meclisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Vali Gretchen Whitmer'ın COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında acil durumu uzatma kararını protesto etti. Öfkeli kalabalıktan yüzlerini kapatan ve silah taşıyanlar dikkat çekti.

15 Nisan'da başlayan protestolar, Demokrat Vali Whitmer'ın 'acil durumu' uzatma kararıyla, had safhaya ulaştı.

Protestocular, 'Amerikalı Vatansever Yürüyüşü' olarak adlandırdıkları protestoların, 'Vali'nin yasadışı kararlarına' karşı yapıldığını söylüyor.

BELEDİYE BİNASINI BASTILAR

Michigan eyaletinin başkenti Lansing'den gelen son görüntülerde, kızgın kalabalığın belediye binasını bastığı görülüyor.

Polis ve silahlı güvenlik birimlerinin, öfkeli kalabalığı durdurmak için kapıları tuttuğu bildiriyor.

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