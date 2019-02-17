ABD'de otoyolda buzlanma sebebiyle meydana gelen kazada 50'ye yakın araç birbirine girdi
ABD´de bir tır sürücüsü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti.
- DHA
Kentucky'den Las Vegas'a seyreden TIR sürücüsü Jamon Weaver, I-70 otoyolunda buzlanma nedeni ile oluşan kazayı görerek yavaşladı ancak arkadan seyreden araçlar durumu fark edemeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. O anları ise Weaver cep telefonuna kaydetti.
50'ye yakın aracın karıştığı bu zincirleme kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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