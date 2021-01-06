ABD'de panik: Kongre binanıza doğru uçuyoruz!

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:33

New York’ta bulunan hava trafik kontrol kuleleri, tüyler ürpertici bir ses kaydı aldı. Amerikan basınının yayımladığı ses kaydında, “Çarşamba günü ABD Kongre Binası’na doğru bir uçak uçuruyor olacağız. Süleymani’nin intikamı alınacak.” denildiği bildirildi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak 2020’de öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin intikamının bizzat ABD topraklarında alınacağını belirten tehdidin kim tarafından gönderildiği bilinmiyor.

Havacılık frekanslarına sızma olup olmadığını kontrol eden yetkililer, söz konusu saldırı tehdidinin gerçekçi olduğuna inanmasa da FBI’ın “Halka tehdit oluşturan her durumu ciddiyetle inceliyoruz.” açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, hava trafik kontrol merkezlerine “rotasından çıkan her uçağın ivedilikle yetkililere bildirilmesi” talimatı gönderildi.