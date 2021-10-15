İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2331
  • EURO
    10,7161
  • ALTIN
    524.877
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Parkland saldırısı failinin suçunu kabul edeceği açıklandı
Dünya

ABD'de Parkland saldırısı failinin suçunu kabul edeceği açıklandı

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılında bir lisede 17 kişiyi öldüren silahlı saldırganın mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul edeceği bildirildi.

AA15 Ekim 2021 Cuma 20:09 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 20:10
ABONE OL

2018 yılında Florida'nın Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde 17 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına neden olan Nikolas Cruz'un avukatları, müvekkillerinin, hakkındaki suçlamaları kabul edeceğini açıkladı.

Savcıların ölüm cezası almasını istediği Cruz'un suçlamaları kabul ederken bir uzlaşma talep etmediği, savunma ekibinin, müvekkillerinin şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alması yönünde çalışacağı öğrenildi.

Cruz, 17 kez birinci dereceden cinayetle yargılanacak.

Cruz'un 14 Şubat 2018'de eski okulu Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın yasal olarak temin ettiği AR-15 tarzı yarı otomatik bir silah kullandığı olay, ülke çapında bireysel silahlanma karşıtı protestolara neden olmuştu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" belirtilmişti.

Polise suçunu itiraf eden Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.