ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 885'e geriledi

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 17- 21 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 3 düşüş olduğunu gösterdi. Böylece geçen hafta 888 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 885'e gerilemiş oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, dün ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dün 62,59 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 63,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 54,55 dolardan alıcı buldu.

Azalışta dün açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış ve küresel piyasada arz fazlasının devam etmesi etkili oldu.

ABD'de bu hafta perşembe ve cuma resmi tatil olmasından dolayı her hafta cuma günü açıklanan haftalık petrol sondaj kulesi sayısı iki gün erken açıklandı.