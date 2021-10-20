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Dünya

ABD'de pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçaktaki 21 kişi kurtuldu

ABD'nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçaktaki 21 kişi kurtuldu.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 01:03 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 01:03
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Teksas Halk Güvenliği İdaresince yapılan açıklamada, içinde 18 yolcu ve 3 mürettebat bulunan özel bir uçağın Houston şehrinden Boston'a gitmek üzere havalanmaya çalışırken pistten çıktığı ve bariyerlere çarparak alev aldığı belirtildi.

Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandığı görülen kazada, sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, "Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün." ifadesini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

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