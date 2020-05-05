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Dünya

ABD'de polis kovalamacası sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı

ABD'nin California eyaletinde polis ile zanlılar arasındaki kovalamaca sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 12:05 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:06
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New York Post'un haberine göre, olay, geçen hafta Los Banos'ta eyaletler arası otoyolda meydana geldi.

California otoyol devriye polisi, birlikte seyahat ettikleri düşünülen üç arazi aracından birinin peşine düştü. Bu sırada diğer araçlardan birinin sürücüsü polisi engellemeye çalıştı.

Kovalamaca devam ederken takip edilen aracın şoförü yol kenarında durarak iki karton kutuyu buraya bıraktı. Polis, kutularda 915 bin dolar nakit para buldu, eğitimli köpek de paraların üzerinde uyuşturucu kokusu aldı.

Takip edilen dahil iki aracın New Yorklu sürücüleri gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında polisi engellemeye çalışan aracın şoförü kaçmayı başardı.

Gözaltına alınanların parayla marihuana almayı planladığından şüpheleniliyor.

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