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Dünya

ABD'de Polisario Cephesi'ni ''terör örgütü'' ilan etmeye yönelik yasa tasarısı verildi

ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesi, “Polisario Cephesi'ni Terör Örgütü Olarak Sınıflandırma Yasası” adlı yasa tasarısını Kongreye sundu.

AA27 Haziran 2025 Cuma 06:47 - Güncelleme:
ABD'de Polisario Cephesi'ni ''terör örgütü'' ilan etmeye yönelik yasa tasarısı verildi
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Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Polisario, İran, Hizbullah ve Rusya tarafından desteklenen Marksist bir milistir. İran'a Afrika'da stratejik bir dayanak sağlamaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 248 yıldır tarihi müttefiki olan Fas Krallığı'nın istikrarını tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Demokrat Partili Jimmy Panetta'ya da teşekkür eden Wilson, "Bu iki partili yasa tasarısını birlikte sunduğumuz için minnettarım. Tasarı, Polisario'nun yabancı terör örgütü olarak sınıflandırılmasını hedeflemektedir." açıklamasında bulundu.

Joe Wilson ve Jimmy Panetta imzasıyla sunulan yasa tasarısı, Polisario Cephesi'nin terör örgütü statüsüne alınmasını ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Tasarı, ABD Kongresinde iki partili destekle gündeme getirilmesi açısından dikkati çekti.

Wilson'a göre, Polisario Cephesi sadece ayrılıkçı bir hareket değil, aynı zamanda "ABD'nin bölgedeki stratejik çıkarlarına doğrudan tehdit oluşturan" bir yapı konumunda bulunuyor.

ABD'de gündeme gelen yasa tasarısı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy'nin 1 Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, Fas'ın Batı Sahra'ya ilişkin özerklik planını "en güvenilir ve en gerçekçi çözüm önerisi" olarak tanımlamasının ardından geldi.

- BATI SAHRA SORUNU

Eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra, uzun süredir Fas, Cezayir ve ayrılıkçı Polisario Cephesi arasında çözülemeyen bir anlaşmazlık konusu olarak öne çıkıyor.

Polisario Cephesi 1976'da Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin (SADR) bağımsızlığını ilan etti. Fas, 2007'de bölgeye genişletilmiş özerklik önerirken, Cezayir destekli Polisario, bu toprakların statüsünün referandumla belirlenmesini istiyor.

BM arabuluculuğunda 1991'de ateşkes sağlansa da Batı Sahra'nın nihai statüsüne ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilemedi.

  • Batı Sahra
  • ABD
  • Polisario Cephesi

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