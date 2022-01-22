ABD'de polisin öldürdüğü kişinin elindeki silahların sahte olduğu anlaşıldı

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:30

Olayla ilgili soruşturmayı devralan San Mateo County Bölge Savcısı Steve Wagstaffe, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, polisin vurarak öldürdüğü kişinin taşıdığı silahların sahte olduğunu belirtti.

California Başsavcısı Rob Bonta, California Adalet Başkanlığının, olayı bağımsız araştıracağını duyurdu.

San Francisco Polis Sözcüsü Grace Gatpandan, perşembe günü havalimanındaki tren istasyonunda silahlı bir kişinin huzursuzluk çıkardığı, uyarılara rağmen üzerlerine geldiği için polislerce vurulduğu açıklamasını yapmıştı.

