İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de polisin öldürdüğü kişinin elindeki silahların sahte olduğu anlaşıldı
Dünya

ABD'de polisin öldürdüğü kişinin elindeki silahların sahte olduğu anlaşıldı

ABD'nin California eyaletinde, polisin perşembe günü San Francisco Havalimanı'nda vurarak öldürdüğü kişinin taşıdığı silahların sahte olduğu ortaya çıktı.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:30
ABONE OL

Olayla ilgili soruşturmayı devralan San Mateo County Bölge Savcısı Steve Wagstaffe, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, polisin vurarak öldürdüğü kişinin taşıdığı silahların sahte olduğunu belirtti.

California Başsavcısı Rob Bonta, California Adalet Başkanlığının, olayı bağımsız araştıracağını duyurdu.

San Francisco Polis Sözcüsü Grace Gatpandan, perşembe günü havalimanındaki tren istasyonunda silahlı bir kişinin huzursuzluk çıkardığı, uyarılara rağmen üzerlerine geldiği için polislerce vurulduğu açıklamasını yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.