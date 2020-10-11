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Dünya

ABD'de protesto: Onlarca kişi gözaltına alındı

ABD'de, polisin siyahi bir genci vurarak öldürmesi sonucu çıkan protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı.

AA11 Ekim 2020 Pazar 00:06 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:06
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin siyahi bir genci vurarak öldürmesi sonucu çıkan protestolarda 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Wisconsin polisi tarafından yapılan açıklamada, Milwaukee şehrinde, 17 yaşındaki Alvin Cole isimli siyahi gencin ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Joseph Mensah'ı protesto etmek için 3 gündür aralıksız devam eden gösterilerin üçüncü gecesinde 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, protestoların kontrol altına alınması için bugün ve yarın akşam saat 19:00 itibarıyle şehirde sokağa çıkma yasağının geçerli olacağını duyurdu.

17 yaşındaki siyahi Alvin Cole, şubat ayında, üzerinde taşıdığı çalıntı bir silahla kaçmaya çalışırken yine bir siyahi olan polis memuru Joseph Mensah tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wauwatosa kentinde yaşanan olayla ilgili çarşamba günü yapılan duruşmada, mahkemenin polis memurunu suçlu bulmaması üzerine protestolar patlak vermişti.

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