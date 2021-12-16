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Dünya

ABD'de rakamlar beklentinin altında kaldı

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:17
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ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik artış kaydetti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden verinin, yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1,7 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de kasımda piyasa beklentileri dahilinde aylık yüzde 0,7 arttı. Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan imalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 1,4 artmıştı.

Kapasite kullanım oranı ise kasımda 0,3 puanlık artışla yüzde 76,8'e yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 76,5 olmuştu.

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