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Dünya

ABD'de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 25 bin çalışanı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını zorunlu hale getireceğini açıkladı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 20:07 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:07
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Bakan Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, federal hastane ile klinik araştırma enstitülerinde çalışan ve hastalara temas eden ya da etme potansiyeli olan 25 bin çalışana Kovid-19 aşısının zorunlu tutulacağını söyledi.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından bir yetkili, söz konusu uygulamanın eylül ayı sonu itibariyle devreye girmesini beklediklerini ifade etti.

Böylece Savunma Bakanlığının ardından bir bakanlık daha çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmiş oldu.

Beyaz Saray, ABD'de delta varyantının hızla yayılması karşısında aşılamayı artırmak için aşı düzenlemelerini teşvik ediyor. ABD Başkanı Joe Biden geçen ay, aşı olduklarını kanıtlayamayan federal çalışanların kısıtlamalarla karşılaşacağını ve düzenli test olmaları gerekeceğini söylemişti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, en geç eylül ayı ortasına kadar Kovid-19 aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu.

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