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Dünya

ABD'de sahiplerini öldüren ''Danua'' cinsi 5 köpeğe ötenazi yapıldı

ABD'nin Iowa eyaletinde sahibi olduğu 'Danua' cinsi 5 köpeğin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri köpeklere ötenazi yapıldığını açıkladı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
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Iowa'nın Clay Bölgesi yetkilileri, 43 yaşındaki Mindy Kiepe'nin bölgedeki bir çiftlikte yaşadığını söyledi.

Yetkililer, kadını düştüğü çukurda fark eden ancak etrafındaki köpeklerden dolayı ona yaklaşamayan bir kişinin kendilerine haber verdiğini belirtti.

Olay yerine giden polislerin, kadının hayatını kaybettiğini belirlediğini aktaran yetkililer, burada kimlik tespiti yapıldığını ifade etti.

Adli tıp doktoru, yaptığı açıklamada, Kiepe'nin birden fazla köpek ısırması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İncelemeler sonucunda, Kiepe'nin ölümüne "Danua" cinsi köpeklerinin neden olduğu belirlendi.

Öte yandan, emniyet yetkilileri de köpeklere ötenazi yapıldığını açıkladı.

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