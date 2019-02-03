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ABD'de 'sahte üniversiteye' kayıt yaptıran 129 Hint öğrenci gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 'tuzak' olarak kurulan sahte üniversiteye kayıt olan 130 öğrenci gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan öğrencilerden 129'u Hint.

Kampüsü Michigan eyaletinde gösterilen Farmington Üniversitesi, İç Güvenlik Bakanlığı'nın gizli ajanları tarafından göçmenlik konusunda yapılan sahtekarlıkları yakalamak üzere kuruldu.

ABD'li yetkililer öğrencilerin üniversitenin sahte olduğundan haberdar olduğunu ve ülkede kalabilmek için kayıt yaptırdıklarını iddia ediyor.

Hindistan ise öğrencilerin üniversitenin sahte olduğunu bilmiyor olabileceklerini savunuyor. Gözaltılara tepki gösteren Hindistan, ABD'nin Delhi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi ve öğrencilerin iyi durumda olduğu konusunda ABD'den güvence istedi.

Öğrenciler nasıl "tuzağa düşürüldü"?
ABD basınına göre sahte üniversite, "öğrenci vizesi yoluyla ABD'ye gitmiş olan ve ülkede kalış süresini uzatmaya çalışan yabancı öğrencileri yakalamak üzere" 2015 yılında kuruldu.

Farmington Üniversitesi'nin internet sayfasında derslik, kütüphane ve kampüs fotoğrafları yer alıyor.

Sayfada verilen bilgilere göre üniversitenin lisans programları yıllık 8500, lisansüstü programları ise 11000 dolar. Üniversitenin etkinliklerinin paylaşıldığı bir Facebook sayfası da bulunuyor.

Mahkemenin açıkladığı bilgilere göre kampüsün adresi olarak da Detroit'in dış mahallelerinde bir ofis gösterildi.

(BBC Türkçe)

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