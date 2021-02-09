09 Şubat 2021 Salı 10:41 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 10:43

Oldsmar şehrinde, şebeke suyu arıtma sistemine erişim sağlayan bir bilgisayar korsanı, arıtmada kullanılan sodyum hidroksitin miktarını artırmaya çalıştı. Bir çalışan, durumu fark ederek müdahalede bulundu.

Asitliği düzenlemek için az miktarda kullanılan söz konusu maddenin, yüksek miktarlarda kullanımda ciddi problemlere yol açabildiği bildirildi.

SALDIRIYI YAPAN KİŞİ BİLİNMİYOR

Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seidel, konuya ilişkin açıklamasında, "Dışarıda kötü bir oyuncu var." ifadesini kullandı.

TRT Haber'in haberine göre, söz konusu saldırıyı yapan kişinin yeri henüz bilinmiyor.