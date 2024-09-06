Joe Biden'ın çekilmesi sonrası adaylığını ilan eden Harris, görünüşte çok sempatik, söylemleri daha yumuşak ancak en büyük soru işaretlerinden biri de seçilecek yeni başkan İsrail'in saldırılarını durdurabilecek mi?

ABD, önümüzdeki Kasım ayında 60. başkanını seçecek. Yarışı iki isim göğüsleyecek. Bunlardan biri ABD'nin eski başkanı Donald Trump diğer isim ise Kamala Harris. Biden'ın sağlık sorunları büyük endişelere neden olmuş, partisi geri çekilmesi için büyük baskılar yapmıştı. Merdivenlerden yuvarlanması, büyük gaflar yapması, karşısında biri varmış gibi selamlama yapması, akıl sağlığı ve vücut sağlığının artık basın mensuplarının önüne kadar gelmesi kendi partisini de harekete geçirdi. Yaşanan sorunlar partisinin geriye düşmesine de neden olduğu için adaylıktan geri çektirildi.



BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

21 Temmuz'da adaylıktan çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, adaylığını açıklayan Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Diğer aday Donalt Trump ise 2020 yılındaki seçimlerde kaybetmesinin ardından yeniden aday olacağını açıklamış yarışta ben de varım demişti.



TRUMP'IN OYLARINA SUİKAST DOPİNGİ

ABD tarihinde ilk kez "mahkum" olarak geçen Kasım ayındaki seçim yarışı için mitingler düzenleyen Trump, 13 Temmuz'da bir suikast girişimine maruz kaldı ve kıl payı kurtuldu. Suikast girişimi araştırılmaya devam ederken açıklanan son anketler Trump'ın oy oranının da arttığını gözler önüne serdi.



UKRAYNA VE GAZZE

Dünyanın gözünün çevrildiği ABD seçimlerine ilişkin Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman yaptığı değerlendirmelerde "Sadece Türkiye için değil bütün dünya için geçerli, Gazze'de devam eden insanlık dramı, Ukrayna'daki savaş koşulları Kasım'ın ilk haftasındaki ABD seçimlerinde düğümleniyor. Her ne kadar FED biz politik mülahasalarla hareket etmeyiz diyorsa da hiç şüphesiz faiz indirimi, petrol fiyatları da dahil olmak üzere hepsinde ABD seçimlerinin sonuçlarına bakılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞI KIZIŞIYOR



Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman (@profmuratferman): Maalesef Gazze'de devam insan insanlık dramı, Ukrayna'daki savaş koşulları kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine düğümleniyor. #BrifingSaati pic.twitter.com/ELYnH78jXv — 24 TV (@yirmidorttv) September 6, 2024

ARAKLANMIŞ OYLAR

Prof. Dr. Ferman, Biden'ı Başkan Kamama Harris'i de yardımcı yapan seçimde 'Araklanmış' oyların olduğuna dair kuvvetli kanaatin olduğunun da altını çizdi.

SALINCAK EYALETLERDE SON DURUM NE?

ABD seçimlerinde kilit rol oynayan 'Salıncak' eyaletlere de değinen Murat Ferman, 'Bu eyaletlerde de başa baş bir yarış sürüyor' dedi. Amerika siyasetini yakından takip eden Ferman 'Bu seçimden kimin galip çıkacağı önemli. ABD'de kim işin başına gelirse gelsin bir bir derin devlet, bir amerikan aklının olduğuna dair kuvvetli bir kanaat var. Böyle bir genel yapının veya koalisyonun arka perdeden devam eden bir mekanizmanın olduğunu biliyoruz. Clinton'un solcu veya Bush'un sağcı olması çok büyük bir anlam ifade etmiyor. İş büyük emperyal plana geldiğinde mekanizma devreye giriyor. Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası ibre birden Trump'ın lehine dönünce 21 Temmuz'da her türlü freni ortaya koyan Biden birden bire iki hamle yaptı. Birincisi "Çekiliyorum" dedi, ikincisi de çekildiği anda 'Yerime de yardımcım Kamala'yı bırakıyorum' dedi ve tartışmaya yer vermedi' dedi.

YARIŞTA KİM ÖNDE?



Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman (@profmuratferman): Salıncak eyaletler meselesi çok önemli. Başa baş bir yarış sürüyor. Demokrat Parti içinde "Obamaperver" diye bir grup var. #BrifingSaati pic.twitter.com/yxJEZlVJkJ — 24 TV (@yirmidorttv) September 6, 2024

HANGİSİ DAHA AZ KÖTÜ

Prof. Dr. Murat Ferman, Harris ile ABD'de tablonun bir anda değiştiğini, birbirine benzeyen iki adaydan birinin sabit kalıp diğerinin değişmesiyle (Harris) hangisi daha az kötü olduğunu düşünürken birden bire farklı bir etnik kökenden gelen, demokratlara hitap edebilen ve ABD için hayal olarak görülen ve Clinton'un başaramadığı bir kadın başkan profilinin mevcut olduğunu kaydetti. Harris'in bir çok talebe karşılık geldiğine dikkat çeken Ferman 'Kamala ilk rüzgarıyla dengeleri çevirme başarısını gösterdi ve rakibi Trump'a göre 3-4 puan önde gidiyor' dedi.

"HARRIS YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR"



Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman (@profmuratferman): Kamala ilk rüzgârıyla dengeleri çevirme başarısı gösterdi. Arada 3-4 puanlık fark var. Harris önde. #BrifingSaati pic.twitter.com/hw17aHUNX3 — 24 TV (@yirmidorttv) September 6, 2024

HARRİS'İN TÜRKİYE'YE BAKIŞI

Kamala'nın Türkiye ve Türklere sıcak bakmadığını, Biden'ın da aynı profilden geldiğini kaydeden Murat Ferman 'Kamala Başkan Yardımcısı olduğu dönemde birşey yapmadığı için eleştirilecek bir yanı da yok. Heybesi boş. Harris, Türkiye ve Türklere hiç de sıcak olmayan bir profildir. Hatta Biden da aynı profilden gelir' dedi.

"HARRIS, TÜRKLERE SICAK OLMAYAN BİRİSİ"



Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman (@profmuratferman): Kamala Harris, Türkiye ve Türklere hiç de sıcak olmayan bir profildir. Hatta Biden da aynı profilden gelir. #BrifingSaati pic.twitter.com/b8d1FO4LKM — 24 TV (@yirmidorttv) September 6, 2024

İÇ SAVAŞ ENDİŞESİ

ABD'deki yarışlarda önemli olan iki eyaleti işaret eden Ferman 'Pensilvanya'yı Trump kazanmazsa işi zor, Kamala için de Georgia önemli. 6 Kasım sabahı oy sayımı Kamala rehine çıksa bile Trump bunu iç savaşa kadar bile götürebilir' dedi.

TRUMP KAZANIRSA NE YAPACAK?



Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman (@profmuratferman): ABD'de fırtınalar esiyor. Trump, başkan yardımcısı için J.D. Vance'i seçti. Kendisi tam bir taşralı. #BrifingSaati pic.twitter.com/0iP6hOCq4h — 24 TV (@yirmidorttv) September 6, 2024

ABD'DE FIRTINALAR ESİYOR

Beykent Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Murat Ferman Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi ABD'de fırtınaların estiğini kaydetti.