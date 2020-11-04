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Dünya

ABD'de seçim heyecanı...Beyaz Saray'da olağan üstü güvenlik alarmı!

ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 02:13 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 02:13
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ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Washington DC'de mayıs ve haziran aylarında George Floyd gösterileri sırasında yağmalanan iş yerlerinin camları, seçim sonrası çıkabilecek olaylara karşı ahşap plakalarla kapatıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı.

ABD seçimlerinde Indiana ve Kentuck sandıkların kapandığı ilk iki eyalet oldu. 

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