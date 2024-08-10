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Dünya

ABD‘de seçim yarışında çarpıcı anket: Harris mi yoksa Trump mı önde?

ABD'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine sayılı günler kala The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlerde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ı Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde geride bıraktı.

IHA10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:11 - Güncelleme:
ABD‘de seçim yarışında çarpıcı anket: Harris mi yoksa Trump mı önde?
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ABD'de başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. ABD'de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump'ı geride bıraktı.

EKONOMİ VE GÖÇMENLER KONUSUNDA İBRE TRUMP'TAN YANA

Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50'ye yüzde 46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris'in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

BİDEN İLE EŞİT DURUMDA

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti.

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