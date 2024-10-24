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Dünya

ABD'de seçime sayılı günler kaldı! Trump yarışı önde götürüyor

Wall Street Journal'ın yaptığı ankete göre, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'e göre yüzde 47'ye 45'lik bir farkla anketlerde önde görünüyor.

IHA24 Ekim 2024 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
ABD'de seçime sayılı günler kaldı! Trump yarışı önde götürüyor
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kaldı. Ülkenin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, 19-22 Ekim arasında bin 500 kayıtlı seçmenle yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların yüzde 47'si eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a, yüzde 45'i ise ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e oy vereceğini ifade etti.

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HARRİS'E GÜVENENLERİN ORANI YÜZDE 43'TE KALDI

Financial Times gazetesinin son anketinde de seçmenlerin yüzde 44'ü Trump'a ekonomi konusunda daha fazla güvendiğini belirtirken, Harris'e güvenenlerin oranı yüzde 43'te kaldı.

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Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre 25 milyon seçmen, başlayan erken oylama sürecinde sandık başına giderek ya da posta yoluyla oyunu kullandı.

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