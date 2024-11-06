ABD başkan yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, seçim gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne gitti.

Seçim sürecindeki yardımları için çalışanlara teşekkür eden Harris, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra merkeze gelen çağrılardan bazılarına cevap verdi.

Kameralar karşısında kampanya ekibinden birinin kendisine verdiği telefona cevap veren Harris, karşısındaki kişiye "Nasılsınız? Oy kullandınız mı?" diye sordu. Aldığı cevap karşısında memnun olan Harris "Kullandınız ,teşekkür ederim" dedi.

Odada alkışlar kopmaya başlayınca Harris, telefonun ucundaki kişinin alkışları daha iyi duyabilmesi için telefonu çevirdi. Ancak Harris'in elindeki telefonda arama ekranı değil, telefon kamerası açıktı.

Sosyal medya platformu X'de Harris'in görüntüleri kısa sürede viral hale gelirken, Trump destekçileri Harris'i yalan söylemekle ve 'dolandırıcılıkla' suçladı.