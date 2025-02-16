İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de sel felaketi can aldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 1'i çocuk olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 22:50 - Güncelleme:
ABD'de sel felaketi can aldı
ABONE OL

ABD'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına, Kentucky'deki şiddetli yağış nedeniyle nehirlerin taşması ve yolların suyla kaplanmasıyla oluşan sel eklendi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, eyalette meydana gelen sel nedeniyle halen yüzlerce kişinin kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Vali Beshear, selde, ilk belirlemelere göre aralarında bir kadın ile 7 yaşındaki çocuğun da olduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölümlerin çoğunun arabaların suda mahsur kalmasından kaynaklandığını söyleyen Beshear, eyalet genelinde kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

  • Kentucky eyaleti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.