ABD'liler kime karşı silahlanıyor? Mayıs ayında silah satışları yüzde 80 arttı

03 Haziran 2020 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:20

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silah satışları, mayıs ayında yaklaşık yüzde 80 artış gösterdi. Silah mağazası sahiplerine göre George Floyd'un polis şiddeti sonrasını hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar da satışların artmasına neden oldu.

Küçük Silahlar Analizleri ve Öngörüleri (SAAF) isimli şirket tarafından yürütülen araştırmada, mayıs ayında ABD'de yaklaşık 1,7 milyon silah satıldığı tespit edildi. Bu sayı, geçen sene mayıs ayındaki satışlara oranla yüzde 80,2 daha fazla.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) adli sicil kaydı soruşturmalarına dayandırılan verilerde araştırma şirketi, tabanca satışlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 94, uzun namlulu silah satışlarının ise yüzde 66,3 arttığını tahmin ediyor.

SEÇİM YILI, COVİD-19 SALGINI VE GEORGE FLOYD CİNAYETİ



Silah mağazası sahiplerine göre satışlar, Minnesota'da siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle de artışa geçti.

New Jersey'de Guns & Roses isimli mağazayı işleten Joe Hawk, satışlara yetişemediklerini söyledi. The Washington Times'a konuşan Hawk, "Neredeyse satışlara yetişemiyoruz. Anma Günü'nden (Floyd'un öldürüldüğü 25 Mayıs günü) sonra satışlar yine uçtu" şeklinde konuştu.

Kuzey Carolina'daki Hyatt Guns mağazasının sahibi Larry Hyatt ise silah satışlarının başkanlık seçimi öncesi geleneksel olarak artışa geçtiğini açıkladı. Covid-19 salgınıyla da satışların arttığını ifade eden Hyatt, son dönemdeki gösterilerle ilk defa üç etkenin bir araya geldiğini belirtti.

İLK KEZ ALANLAR YÜZDE 67 ARTTI



Diğer yandan ülkede ilk kez silah alan kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 67 arttı.

ABD'de silah üreticileri ve satıcılarını temsil eden NSSF'ye göre yılın ilk 4 ayında müşterilerin yüzde 40'ı ilk defa bir silah satın aldı. Bu oran geçen yıla kıyasla yüzde 67'lik bir artışa denk geliyor.

Her 5'inden 2'si kadın olan bu müşterilerin ortalama harcadıkları miktar ise 595 dolar olarak kaydedildi.

Ülkelerin Covid-19 önlemlerini arttırdığı mart ayında ABD'de silah mağazaları önünde kuyruklar oluştuğu görülmüştü. Oklahoma'da bir mağaza sahibi, satışlaranın yüzde 800 arttığını söylemişti.