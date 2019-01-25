ABD'de silahlı grup camiyi bombaladıklarını itiraf etti

ABD silahlı bir grubun üyeleri, Müslümanları korkutarak ABD'den kaçırmak amacıyla, Minnesota eyaletinde bir camiye boru bombası attıklarını kabul etti.

ABD vatandaşı Micheal McWhorter (29) ve Joe Morris (23), Minnesota eyaleti Bloomington bölgesindeki Dar el-Faruk İslam Merkezi'ne Ağustos 2017'de düzenledikleri bombalı saldırının yanı sıra bir kürtaj merkezine başarısız bir saldırı girişimi, silahlı soygun ve diğer suçları üstlendi. Saldırıyı organize eden "Beyaz Tavşanlar" isimli grubun lideri Micheal Hari'nin (47) de İllinois'da gözaltında tutulduğu ifade edildi.