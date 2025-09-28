İSTANBUL 21°C / 15°C
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA28 Eylül 2025 Pazar 09:49
ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, eyaletin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.

