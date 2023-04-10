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Dünya

ABD'de silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
ABD'de silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti
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Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki "aktif bir silahlı saldırgana" müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

LMPD'den Paul Humphrey, yerel basına, saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken, "An itibarıyla halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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