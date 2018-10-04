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ABD'de silahlı saldırı, 5 polis yaralı

ABD'de meydana gelen silahlı saldırıda 5 polis memuru yaralandı.

  • DHA
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ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 polis memuru yaralandı. Yaralıların sağlık durumu açıklık kazanmazken, olay yerine 100'ü aşkın polis sevk edildi. Bölgede 'acil durum' ilan eden polis yetkilileri, halka dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. 
 
Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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