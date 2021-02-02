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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

AA02 Şubat 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 18:05
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ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 5’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçmak isteyen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 5’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir evden gelen silah seslerinden dolayı polis ekipleri olay yerine hareket etti. Evde silahlı bir kişi ile karşılaşan polis, kaçmak isteyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde 4'ü çocuk 5 kişinin ölü bulunduğu, bir çocuk ile kadının da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ancak çocuğun hastanede yaşamını yitirdiği, kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis, yakalanan şüpheli hakkında detay paylaşmazken soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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