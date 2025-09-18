İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

ABD'de silahlı saldırı dehşeti: 3 polis öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi.

18 Eylül 2025 Perşembe 06:51
ABD'de silahlı saldırı dehşeti: 3 polis öldü
The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da meydana geldiğini bildirdi.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, yaralanan 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğünü ve durumlarının kritik olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI), York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği bilgisini paylaştı.

