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Dünya

ABD'de silahlı saldırı dehşeti: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Arizona eyaletinde bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i polis memuru, 4 kişi hayatını kaybetti.

IHA26 Ağustos 2022 Cuma 10:01 - Güncelleme:
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ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde bir apartmanda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer saldırganın 1'i polis memuru, 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Saldırganın daha sonra da kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memurunun 43 yaşındaki Deborah Martinez-Garibay olduğu belirtilirken, polis memurunun cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmesinin ardından olay yerinde bir onur töreni düzenledi.

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