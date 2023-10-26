İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2111
  • EURO
    29,8442
  • ALTIN
    1817.47
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde bir saldırganın makineli tüfekle etrafa ateş açması sonucu meydana gelen saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

CNN26 Ekim 2023 Perşembe 05:10 - Güncelleme:
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
ABONE OL

Birçok emniyet kaynağından bildirilen haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletine bağlı Lewiston kentinde bir saldırgan, elindeki makineli tüfekle etrafa defalarca ateş açtı.

CNN'de yer alan habere göre, düzenlenen silahlı saldırıda en az 22 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Maina eyaleti polisinin silahlı saldırıyla bağlantısını tespit ettiği aracın şüpheliye ait olduğunu ortaya çıktı.

Erkek saldırganın olay anındaki görüntüleri de paylaşıldı. Kent sakinleri, saldırgana benzer bir şahıs gördüklerinde ihbarda bulunmaları konusunda uyarıldı.

  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.