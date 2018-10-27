Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığı, olayda 3 polisin de vurulduğunu belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'da meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' paylaşımında bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, bu görüntüleri paylaştı!

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, bu görüntüleri paylaştı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA