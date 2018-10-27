ABD'de bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi

Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığı, olayda 3 polisin de vurulduğunu belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'da meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' paylaşımında bulundu.