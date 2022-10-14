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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh kentinde, silahlı saldırı sonucu 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Emniyet güçleri, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

14 Ekim 2022 Cuma 08:44 - Güncelleme:
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Kuzey Karolina valiliğinden yapılan açıklamada, bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Raleigh kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de polisin olduğu bilgisi verildi.

Silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bir de polisin olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis bölgeyi koruma altına alırken, bölgedeki mesken sahiplerine bir sonraki duyuruya kadar evde kalın çağrısı yapıldı.

Emniyet güçleri şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgulamasının başladığını ifade etti.

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