İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de silahlı şiddeti engellemek için birim kuruldu
Dünya

ABD'de silahlı şiddeti engellemek için birim kuruldu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki silahlı şiddetin önüne geçmek, silahlı saldırıların önlenmesi için çözüm üretmek ve saldırı mağdurlarını desteklemek amacıyla ilk federal birimin resmen kurulduğunu açıkladı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 13:20 - Güncelleme:
ABD'de silahlı şiddeti engellemek için birim kuruldu
ABONE OL

Beyaz Saray basın toplantısında konuşan Biden, silahlı şiddeti ve saldırıların engellenmesi ve saldırı mağdurlarının desteklenmesi için kurulan Silahlı Şiddeti Önleme Ofisi Başkanlığına ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in getirildiğini duyurdu.

Yılbaşından bu yana ülkesinde 500'den fazla toplu silahlı saldırı düzenlendiğini ve silah şiddetinden 30 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Biden, söz konusu saldırıları "toplumu yıkıp geçen bir kasırga" olarak nitelendirdi.

Yeni birimin, geçen sene kabul edilen silah güvenliği yasasının ve Biden yönetiminin silah şiddetini önlemeye yönelik kararlarının ülke çapında fiilen yürürlüğe konulduğunu güvenceye alması hedefleniyor.

Birimin ayrıca eyaletlerde toplu silahlı saldırılara ve silah şiddetine maruz kalan ailelere verilen devlet desteğini koordine etmesi planlanıyor.

Dünyada en çok toplu silahlı saldırı düzenlenen ülke konumundaki ABD'de, Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive), 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı yapıldığını raporlamıştı.

  • ABD Silahsızlandırma Birimi
  • silahlı şiddet önleme
  • saldırı mağdurları destek
  • Joe Biden

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.