ABD'de sinagogda rehine krizi! SWAT ekiplerinin sevk edildi

IHA 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:01 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 02:38

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu'nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında yaşanan rehine krizi sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Colleyville polisi tarafından yapılan açıklamada, sinagogun bulunduğu bölgeye SWAT ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi. Polisin ayrıca sinagog çevresindeki bölge sakinlerini tahliye ettiği aktarıldı.

Sinagogda kaç kişinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.