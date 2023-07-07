ABD'de sivil toplum kuruluşlarından Biden'a çağrı: İsrail'e karşı harekete geçin

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben yazılan mektupta, son iki haftadır işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köylerine yerleşimciler tarafından şiddetli saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Mektupta, "Aşağıda imzası bulunan 72 yerel ve ulusal kuruluş olarak bizler, İsrail ordusunun gözetiminde artan İsrail yerleşimci saldırılarına yanıt olarak acilen harekete geçmenizi talep ediyoruz." çağrısı yapıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırıların da eleştirildiği mektupta, "Yönetiminizi, İsrail'i sorumlu tutarak ve Leahy Yasası'nı uygulayarak kararlı adımlar atmaya, İsrail'e yapılan tek bir dolarlık ABD askeri yardımının Filistinli çocukların askeri olarak tutuklanması, Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve Filistin topraklarının ilhakı gibi amaçlarla kullanılmamasını sağlamaya şiddetle davet ediyoruz." denildi.

Teksas Arap Amerikan Demokratları, Ramallah Filistin Amerikan Federasyonu ve Filistin Amerikan Örgütleri Ağı tarafından organize edilen mektuba imza verenlerin arasında bazı Yahudi ve Hristiyan sivil toplum kuruluşlarının bulunması da dikkati çekti.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.