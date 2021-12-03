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Dünya

ABD'de siyahi Wright'ı öldüren polisin davasında dikkat çeken detay

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde polis silahıyla ölen Daunte Wright isimli siyahi gencin davasında görev alacak jürinin ezici çoğunluğunun beyazlardan seçildiği bildirildi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 23:01 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 23:01
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Nisanda 20 yaşındaki Wright'ı arabasının içindeyken silahıyla vurarak öldüren eski polis memuru Kim Potter'in yargılanacağı dava için seçilen 12 kişilik jüriden 9'unun beyaz, birinin siyah ikisinin ise Asya kökenli olduğu belirtildi.

Seçilen 12 jüri üyesinin eşit sayıda kadın ve erkekten oluşmasına dikkati çekilirken 2'nci derece adam öldürmekle suçlanan beyaz Amerikalı Potter'in yargılanacağı davanın açılış konuşmalarına 8 Aralık'ta başlanacağı bildirildi.

Savunma avukatlarının polis memurlarının tutuklandığı davalar hakkında sosyal medyada yorum yaptığı tespit edilen bir Asya kökenli jüri üyesinin değiştirilmesi için yaptığı itiraz, Yargıç Regina Chu tarafından reddedildi.

- DAUNTE WRİGHT OLAYI

Siyahi Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Tim Gannon, Wright'ı vuran Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.

48 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

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