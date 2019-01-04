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İran rest çekti: ABD İran'a yönelik uyguladığı psikolojik savaşı kaybetti

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ABD’de siyasi aklın yok olduğunu ve ABD'nin İran’a yönelik tehditlerinin kendilerinde etki oluşturmadığını belirtti.

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İran'ın Fars eyaletinde "Kutsal Savunma Dönemi Şehitleri Töreni"nde konuşan Selami, ABD'nin askeri gücünün zayıfladığını öne sürerek "ABD’de siyasi akıl yok olmuştur ve ABD'nin İran'a yönelik tehditleri etkisizdir." dedi.

İran resmi ajansı İRNA'nin haberine göre, ABD'nin siyasi anlamda tutarlı bir pozisyona sahip olmadığını dile getiren Selami, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ambargo ve psikolojik savaşı kaybettiğini iddia etti.

ABD ile İran arasında uzay aracı gerginliği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Pompeo, İran'ın uzay araçlarının fırlatılması için kullandığı teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu ve bunun İran'ın füze programını geliştireceğini savunmuştu. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'ın bu adımını BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız." ifadesini kullanmıştı.

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