ABD'de insanlık dışı görüntüler

ABD’nin Ohio Islahevi’nde 4 siyahi, Greg Reinke adlı bir mahkum tarafından bıçaklanmaları için masaya kelepçelendi. Hâlihazırda müebbet hapis yatmakta olan Reinke, bu görüntülerden dolayı yargılanmadı.

Hapishane yetkilileri, bu tuzağı gardiyanların kurduğu iddiasını reddetti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere ise tepki yağıyor.

(aksam.com.tr)