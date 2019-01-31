ABD'de insanlık dışı görüntüler
ABD’nin Ohio Islahevi’nde 4 siyahi, başka bir mahkum tarafından bıçaklanmaları için masaya kelepçelendi.
ABD’nin Ohio Islahevi’nde 4 siyahi, Greg Reinke adlı bir mahkum tarafından bıçaklanmaları için masaya kelepçelendi. Hâlihazırda müebbet hapis yatmakta olan Reinke, bu görüntülerden dolayı yargılanmadı.
Hapishane yetkilileri, bu tuzağı gardiyanların kurduğu iddiasını reddetti.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere ise tepki yağıyor.
(aksam.com.tr)
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