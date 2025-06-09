İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2376
  • EURO
    44,9125
  • ALTIN
    4203.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de skandal olay! Filistin destekçisi öğrenci gruplarını takibe almışlar
Dünya

ABD'de skandal olay! Filistin destekçisi öğrenci gruplarını takibe almışlar

ABD'de Filistin destekçisi öğrencilere yönelik baskılar sürüyor. Bu kapsamda dikket çeken bir adım atan Michigan Üniversitesi, bir özel güvenlik görevlisinin kampüs içerisinde ve dışında Filistin destekçisi öğrenci gruplarını gözetlediğinin belirlenmesinin ardından kampüste özel güvenlik şirketlerinden aldığı hizmetleri sonlandırdığını duyurdu.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
ABD'de skandal olay! Filistin destekçisi öğrenci gruplarını takibe almışlar
ABONE OL

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, hizmet alınan özel güvenlik şirketinin çalışanlarından birinin, Filistin destekçisi öğrencileri hem kampüs içerisinde hem de dışında gizlice takip edip kayda almasının "kabul edilemez ve etik dışı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık bir yıl önce kampüsün yoğun alanlarında "şüpheli faaliyetleri" bildirmek amacıyla özel güvenlik görevlileri tutulduğu, ancak bu kişilere gözetim yetkisi verilmediği kaydedildi.

Üniversite Rektörü Domenico Grasso da kampüste güvenlik hizmeti sunan tüm dış tedarikçilerle imzalanan sözleşmelerin feshedildiğini aktardı.

Grasso, "Hiçbir birey veya grup, inançları ve bağlantıları nedeniyle hedef alınmamalıdır." ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLERİ KAYDA ALMIŞLARDI

The Guardian gazetesinin 6 Haziran tarihli haberinde, Detroit merkezli özel güvenlik şirketi City Shield'e bağlı çalışan sivil görevlilerinin, Michigan Üniversitesi öğrencilerini kayda aldığı ve konuşmalarını dinlediği belirtilmişti.

Filistin destekçisi öğrenci grubu "Students Allied for Freedom and Equality" (SAFE) üyeleri, birçok kez sivil dedektifler tarafından takip edildiklerini ve bu kişilerin bazı durumlarda tehditkar davranışlar sergilediklerini aktarmıştı.

Öğrenciler, kendilerini takip edenler tarafından hakarete uğradıkları, hatta birinin üzerlerine araç sürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Öte yandan üniversitenin de Haziran 2023-Eylül 2024 döneminde City Shield'in ana şirketine en az 800 bin dolar ödediği ortaya çıkmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.